インスタグラム更新サッカー日本代表MF南野拓実（モナコ）が26日、自身のSNSを更新。昨年12月、左膝前十字靱帯を断裂する大怪我を負い戦列を離れた中で、トレーニング再開を報告した。北中米ワールドカップを控える中での朗報に、ネット上では歓喜が広がっている。31歳の南野は昨年12月に行われた公式戦で左膝を負傷。前十字靱帯断裂と診断され、長期離脱となった。負傷からおよそ3か月、日本時間26日の深夜2時に更新されたイ