Image: SEKAIRO こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事の合間や帰宅後の限られた時間で、ジムに通い続けるのはなかなか大変なことです。そんなジム通いのハードルを解消し、自宅を効率的なワークアウト空間に変えてくれるのが、1台で3つのマシンの役割をこなす「3Way-Fitness」。これがあれば、もはや重い腰を上げてジムへ向かう必要もなくなる