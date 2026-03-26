◆ 2023年から6年総額1億800万ドルで契約延長サンディエゴ・パドレスは現地時間25日、ダルビッシュ有投手（39）を制限リストに入れたことを発表した。ダルビッシュは右肘痛により昨季開幕に出遅れ、7月に復帰してから歴代最多となる日米通算204勝目をマーク。最終的に15先発で5勝5敗、防御率5.38という成績だった。昨年10月に右肘の靭帯修復手術を受け、今季全休を予定している。今年1月には現地メディア『サンディエゴ・ト