推しグッズをバッグにつけて、可愛くアレンジするのがトレンドの今。雑貨や小物を多く扱うブランドからも、“推し活”にぴったりのアイテムが続々と登場しています。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】の「クリアケース」。推しの写真やアクキーを収納して、自分好みにカスタムできる優れもの。推し活を楽しみたい人は、ぜひ売り切れ前にゲットして。 シーズンムード高まるアイス風