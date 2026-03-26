保護子猫が初めて先住猫達と対面する様子を映した動画が話題です。動画には「ネネちゃん先住猫ちゃんに大人気」「皆優しいから大丈夫そう」等のコメントが寄せられ2.5万回以上再生されているようです。 【動画：保護子猫が６匹の先住猫と初対面→みんなで近寄ってきて…微笑ましい『はじめましてのご挨拶』】 子猫と先住猫の初対面 YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」に投稿されたのは、保護して11日目の子猫のネネちゃん