仲居として長年働く知人。彼女から聞いた「ちょっと困るお客さん」の話に、自分の振る舞いについても考えさせられました。そのお話を紹介します。 旅館で働く私 私は長年仲居として働いています。勤める旅館は昔ながらの宿で、人里離れたところにあるものの、今でも多くのお客様が宿泊。おかげさまで、にぎわっています。 当旅館の食事はビュッフェスタイルではなく、一人一人にお料理を都度お出しする方式。 前菜や食前