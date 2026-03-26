ブラッシング一つで…。切なすぎる猫ちゃんのリアクションに、大きな反響が寄せられています。話題の投稿は106万回以上表示され「おまえなにしてくれてんのって顔してますね」「わかります！うちは病院行ったらなりました笑」「信頼の貯金という表現、めちゃくちゃ分かる」とのコメントが寄せられていました。 【写真：猫のブラッシングをしたら、『部屋の隅』で…信頼貯金がゼロになった『切なすぎる瞬間』】 信頼ゼロの瞬間 X