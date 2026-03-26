「30歳を超えてから、ちょっと体力が」胸元に「民政党」ロゴ入りのブルゾンを着て、選挙用のチラシを入れたファイルを大事そうに胸に抱く女性……。俳優の黒木華（36）である。３月中旬、東京郊外の遊歩道で、４月期ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）の撮影が行われていた。「同ドラマは、政治家の不正を密告する文書をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書が、偶然出会ったスナックのママを東京都知事に