俳優のリチャード・ギアと女優のミシェル・ロドリゲスが共演する新作映画「Left Seat」の製作がついにスタートした。「プリティ・ウーマン」のリチャードと「ワイルド・スピード」シリーズのミシェルのキャスティングが、およそ1年前に発表されていた飛行機サバイバルスリラーの新作が、ドイツのミュンヘンで製作開始された。 【写真】甘～い世界リチャード・ギアとジ