女子プロゴルファーの清本美波（ジェイテクト）が２７日開幕のアクサレディス宮崎（〜２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ）に主催者推薦で出場し、今季初戦に臨む。高校３年生だった２３年のプロテストにトップ合格したが、レギュラーツアーは大半が予選落ちと苦戦。下部ツアーが主戦場となるプロ３年目の今季に向けて、「初優勝を目指して全力で戦う」と決意を込めた。（星野浩司）プロテストに高３でトップ合格し、大きな注目と期待