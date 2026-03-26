卓球の実業団「日本リーグ」男子１部にチームを持つシチズン時計が主催する「シチズンフェスティバル卓球大会」がこのほど、東京・西東京市総合体育館で行われた。関東を中心に全国から約４５０人が参加。卓球大会や実技指導、文字盤に絵を描くオリジナル時計づくりなどで交流した。卓球大会は小学生、中学生、高校生以上の男女で計６部門で実施され、優勝者は全日本選手権男子ダブルスを３度制した経験を持つ三部航平主将ら、