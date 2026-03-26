モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が26日までに自身のSNSを更新。今季も格闘技「K−1」のラウンドガール「Kー1 GIRLS」を務めることを報告した。「K-1Girls2026として活動させていただくことになりました継続とーーっても嬉しい」と報告し、ブルーのコスチューム姿の写真をアップ。昨季はラウンドガールをしながら、コスチューム姿で選手たちの通訳も担当しており、「今年は選