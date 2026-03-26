米大リーグ、パドレスは２５日（日本時間２６日）ダルビッシュ有投手（３９）を制限リスト（ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＬｉｓｔ）に入れたと発表した。ダルビッシュは昨秋、右肘手術を受け、今季はリハビリのため登板の予定はない。大リーグの規則により、球団は同投手の年俸１５００万ドル（約２４億円）は支払う必要がなく、総年俸が軽減されるだけでなく、メジャー登録４０人枠も空けることができるため、大きなメリットが生じ