２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からブチギレられたトキ（高石あかり）が、後悔の念ばかりを口にする。あす２７日は最終回。ネットでは、トキに笑顔が戻るのか、心配の声が上がった。イライザから作家としての八雲の晩年を台無しにされた…と激怒されたトキは、ショックが大きく、朝も起きられない。そこへ丈（杉田雷麟）がやってくる。「先生の講義