―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆「頑張らない婚活」が注目の的に2026年に入り、婚活市場のトレンドが大きく変わりつつあるのを感じています。これまでは「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視し、いかに効率よく、短期間で理想の条件に合う相手を見つけるかという「戦略的婚活」が主流でした。しかし、今注目されているのは、その真逆を