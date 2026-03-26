ライフコーポレーション、ロッテ、ヤクルト本社の3社は3月9日、使用済みポリスチレン（PS）製食品容器の回収と水平リサイクルの実現に向けた実証実験を開始した。異なるカテゴリーの食品メーカーと小売が連携し、店頭で同素材容器を回収する取り組みは日本初。8月末までライフ豊洲店で実施し、回収量や容器の状態を確認しながら食品容器の水平リサイクルの可能性を検証する。同日、東京・豊洲で合同発表会を開いた。実証では