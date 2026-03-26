おととい、たき火を原因として東根市大木沢で発生した林野火災について、市消防は先ほど鎮圧したとの認識を示した。鎮火は未だ確認されていないが、けさ7時ごろから行った現場確認の結果、火災拡大のおそれはなくなったとみている。 きょうの現場付近では、弱い雨が降っている。市消防などは、鎮火に向けて消火活動・警戒態勢を続けるとしている。