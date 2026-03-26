気象予報士の吉井明子さん（45）が30日までに、インスタグラムを更新。近影を披露した。吉井さんは「動画は明子カフェ（サブスク）に」とコメントし、美ボディーラインの映える、リブニット姿の近影を投稿した。この姿にフォロワーからは「ハッキリ見えています」「何か見えます」「天使降臨」「いい女だわぁ」とコメントが寄せられている。吉井さんはNHKラジオ「マイあさ!」「Nらじ」に出演している。