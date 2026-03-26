7人組ガールズグループのHANAが25日、インスタグラムの公式アカウントを更新。同日、メンバーのMAHINAが誕生日を迎えたことを報告した。公式アカウントでは「MAHINA's birthday」とつづり、MAHINAの動画をアップ。ろうそくの火吹き消したり、花束を手にする姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎるマンネいつも癒しをありがとう」「まだまだ22時退勤だけど頑張って下さい」「これからも最高の歌声と可愛い姿をみん