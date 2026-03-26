F1日本GPとホンダの歩み（前編）「黎明期の熱狂と、黄金時代の幕開け」1962年、本田宗一郎の「日本に世界に通用するサーキットを」という情熱から産声を上げた鈴鹿サーキット。それは単なるコースの誕生ではなく、日本のモータースポーツが世界へ羽ばたく「聖地」の完成を意味していた。1987年のF1日本GP鈴鹿サーキット初開催、アイルトン・セナとアラン・プロストによる「伝説のセナ・プロ対決」、そして日本人初のフルタイム