4人組グループ、新しい学校のリーダーズのメンバーKANON（24）が25日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。KANONは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とコメントし、その姿を披露した。KANONは長い髪をふんわりと巻き、頭には黄色いプルメリアの花を飾っている。この姿にフォロワーからは「いや美人すぎやろ」「かわいすぎてこまります」「うん、かわいすぎる」「衝撃的に可愛可愛可愛可愛すぎる」とコメントが寄せられて