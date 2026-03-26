3月25日に兵庫県で開かれた本会議で、新しい副知事2人に関する人事案が可決され、約一年半ぶりに2人体制に戻ることが決まりました。 兵庫県では条例で2人の副知事を置くことが定められていますが、おととし7月に告発文書問題の対応にあたっていた片山副知事が辞職し、およそ一年半、一人の体制が続いていました。 県では現職の服部副知事が今月末で任期満了を迎えることに伴い、4月1日付で守本真一農林水産部長（59）と守本