万博で披露された次世代のモビリティ「空飛ぶクルマ」をめぐり、関西経済連合会が今後の見通しを発表しました。 大阪・関西万博で81回のデモフライトを行った「空飛ぶクルマ」。 関西経済連合会は去年6月から万博後の社会実装に向けて実務者会合を立ち上げ協議を重ねてきましたが、3月25日、将来ビジョンを初めて発表しました。 関西経済連合会によりますと、万博開催から10年後の2035年をめどに、大阪のベイエリアを中