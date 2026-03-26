堺市は、市内にある民間の認定こども園で園児の耳を掴むなどした行為21件を虐待と認定し改善するよう勧告しました。 3月25日、堺市は市内の民間認定こども園で保育教諭らによる虐待や不適切な行為、計25件を認め、改善勧告を行ったと発表しました。 堺市によりますと、去年10月28日にこの認定こども園を運営する法人の関係者から、「不適切な保育事案が複数あった」などと市に通報がありました。 これを受け、市が園に