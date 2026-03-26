3月26日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日はカラッと晴れ! 西から高気圧が進んでくるため、今日はカラッとした晴れの天気になりそうです。降水確率は0％で、洗濯物も安心して外に干すことができます。 今日の最高気温は熊本市や人吉市で22℃、天草市牛深で21℃、阿蘇市乙姫で18℃の予想です。平年より高い4月中旬並みの暖かさで、日向では汗ばむくらいになり、桜の