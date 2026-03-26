元NMB48のタレント山岸奈津美（31）が25日までにインスタグラムを更新。水着姿を公開した。「ケーキとなつどっちがすき?」と問いかけ、ピンク色のバンドゥビキニ姿を投稿した。生クリームの絞り袋を手にしており、胸元や顔には白い生クリームが付いている。続いての投稿でも「#水着#SHEIN」とし、ウインクしているショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「胸元綺麗ですね」「可愛いすぎやん」「クリームが似合う」「奈