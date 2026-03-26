巨人の山口鉄也2軍投手チーフコーチ（42）が26日までに自身のインスタグラムを更新。巨人、ロッテ、レッドソックスと日米3球団でプレーし、昨季限りで現役を引退した沢村拓一氏（37）のお疲れさま会を行ったことを明かし、集合ショットを披露した。「澤村拓一お疲れ様会」と書き出すと、自身と沢村氏、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ、内海哲也投手コーチの飲食店での4ショットをアップ。「15年間お疲れ様でした…！！少し