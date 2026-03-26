フリーアナウンサー伊藤悠真（22）が25日までにインスタグラムを更新。慶応義塾大学商学部を卒業したことを報告した。伊藤アナは「慶應商学部、卒業しました意地の141単位完走！皆さんの応援のおかげです！ありがとうございました」と感謝を伝えた。続けて「4年間の中身が濃すぎて自分でも情報過多…早慶戦に向けて剣道に明け暮れる・相撲にとっても詳しい師匠のおかげで、相撲の沼にどっぷり・学問を通じて経済・政治の面