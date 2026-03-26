アイドル、モデルの水瀬陽菜乃が25日までにインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。水瀬は「沖縄で撮影したオフショットを公開」とコメントし、ハイレグ水着姿をアップした。胸元が大きく開いたハイレグ水着で、美ボディーを惜しげもなく披露している。この投稿にフォロワーからは「脚長〜い」「スタイル抜群ですね!ラブラブ」「美しくてスタイルよくて綺麗」とコメントが寄せられている。水瀬は東京都出身、5月30日生まれ。明大