STARTO ENTERTAINMENTのアーティストが所属するストームレーベルズは、4月1日午前10時（日本時間）から弊社初となる公式ECサイト「Storm Labels Store（ストームレーベルズ ストア）」を開設する。海外配送・5言語（日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語）に対応し、音楽・映像商品を販売する。【画像】ストームレーベルズ初の公式ECサイト「Storm Labels Store」が開設Storm Labelsからリリースしている堂本光一、嵐、NEWS、