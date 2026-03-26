生まれつき“無個性”だった主人公・緑谷出久（みどりやいずく／デク）は、人を救おうとする意志が人一倍強いヒーロー精神の持ち主。幼なじみで天才的な爆豪勝己に対して、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オールを受け継いだあとも努力型で真っすぐな言動が仲間の心を動かします。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施し