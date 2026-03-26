「相棒がどっか走りたい言うもんじゃから」と岡山弁で報告俳優の甲本雅裕さんが2026年3月2日に自身のInstagramを更新し、愛車に乗ってドライブへ出かけたことを報告しました。「相棒とオレ」と記し、そのお気に入り度合いが伝わってきますが、どのような車種なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが俳優「甲本雅裕」実際の“相棒”「本格四駆」です！ 画像で見る甲本さんが“相棒”と呼んでいる一台とは、スズキの本格