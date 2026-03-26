若鷲トリオが語る素顔と“推し選手”の存在パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開されている。楽天の宗山塁内野手、黒川史陽内野手、中島大輔外野手が出演し、軽快なトークを繰り広げた。オープニングのサイコロトークでは宗山のマイペースな一面が明かされ、3人の関係性の良さが際立つ内容となっている。「イーグルス人物図鑑」と題したコーナーでは、テーマに沿ってチームメート