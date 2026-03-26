◇NBAペイサーズーレイカーズ（2026年3月25日ゲインブリッジ・フィールドハウス）NBAペイサーズは25日（日本時間26日）に本拠地でレイカーズと激突。エンドラインのカメラ席には“女子バスケの歴史を変えた”美女選手の姿があった。この日は本拠地ペイサーズがレイカーズを迎え撃った。試合中に現地放送ではエンドラインの美女に注目した。エンドラインのカメラ席には“女子バスケの歴史を変えた”ケイトリン・クラー