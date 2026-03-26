【大西純一の真相・深層】東京都江戸川区の江戸川区陸上競技場（スピアーズえどりくフィールド）の整備計画が動き出した。サッカーに関して言えば、現在東京23区内にはMUFG国立や駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場などがあるが、Jクラブがホームタウンとしているスタジアムはない。特に東部地区にはJリーグの試合ができるスタジアムがなく、“空白地帯”となっている。その中で、注目されているのが、スピアーズえどりく