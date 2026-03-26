イギリス・ロンドンで、産業廃棄物をアートに変え、人間と自然との関わりを考える展示会が開かれました。記者「5メートルほどの虫をモチーフにした作品。これはすべて、捨てられた車やバイクの部品から作られています。躍動感のある足の部分は車のマフラーが使われています」ロンドンで開かれたのは、産業廃棄物として捨てられた材料を再利用し、鳥や馬、昆虫など、生き物の姿に変化させた芸術作品が並ぶ展示会です。ロンドンとい