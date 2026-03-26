２５日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。「園田に開催が替わって成績が悪くなったと言われないように頑張らないと…」と闘志を燃やして臨んだが、３レースのユウバエで２着に入ったのが最高で勝ち星を挙げることはできなかった。騎乗の合間も午後から雨も降り出したこともあり、ぬれた鞍を拭くなど忙しい一日となった。２６日は初騎乗となるクアトロフォルトナに力が入る。１Ｒハンデンローリエ