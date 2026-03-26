暑い日にお気に入りのセーターを何度も着てしまう… 体の感覚がぼやけ、暑さや寒さなど皮膚の感覚がよくわからない世界 ○エピソード 父は、真夏の暑い盛りに、毎日同じ長袖セーター。上着を着て過ごしています。汗びっしょりなのに、本人は「これでいい」と脱ごうとしません。1度脱水症状で通院したことは覚えていません。 【あるある行動】真夏にエアコンをかけず、同じセーター