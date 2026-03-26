赤ちゃんの見る力を育くねんね時期の遊び「くらげのモビール」の作り方 ねんねの時期のあそび 赤ちゃんは生まれた直後から、見る力や手足をコントロールする力などを育んでいきます。この章で紹介するあそびで、赤ちゃんの成長をサポートしてあげましょう。 くらげのモビール 推奨年齢0歳～あそび制作 ちゃみ 赤ちゃんは生まれた瞬間から見る力を育んでいくので、モビールのような