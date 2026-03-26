痛みの原因はどの部位に隠れている？ 身体の不調をチェックする新発想の方法 痛い部位が直接悪いわけじゃない 姿勢と動きの関係を知ることで動きケア®への理解が深まる まずは皆さん自身の姿勢をチェックしてみてください。「姿勢を気をつければ大丈夫な状態」か、「姿勢に気をつけるだけでは改善に時間がかかってしまう状態」かを判断できるはずです。姿勢（骨配列）を支えているのは筋です。 私たちの姿勢（骨配列）が