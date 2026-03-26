男の子の声変わり中にやらない方がいいことがある！？こんな困った&対処法を紹介 ちょっと心配？「声変わり」 「大人の男の人は声が太くて低いのに、子どもは男の子でも声が高いなぁ」と、不思議に思ったことはありませんか。実際に、大人の男の人の声は、子どもの声よりも1オクターブほど低いのです。 その理由は、成長するにしたがって、のどの奥にある声を出すための「声帯」という器官が長く厚くなるから。それと