「おやりいただけますか？」は失礼！？丁寧なつもりが評価を下げる“残念な敬語” 「おやりいただけますか?」はいただけない 丁寧に話そうとするとき、 まず、「お」 や 「ご」をつけることを考える人は多いと 思います。実際、「最近、お仕事はいかがですか?」、「資料をご覧になりますか?」 など、「お」や「ご」はとても使いやすいのはたしか。しかし、場面によっては好感 度を下げてしまうことにもなりそうです。 社内で上