英国の消費者信頼感が統計開始以来最低を記録、インフレ急上昇懸念 英小売協会（BRC）が発表した3月の消費者信頼感は-53と前回調査-30からマイナス幅が拡大、統計開始以来最低を記録した。2月末に始まった米イラン戦争とそれに伴うインフレ急上昇への懸念から消費者心理は急激に悪化。 英中銀はガソリン価格上昇によりインフレは今後2四半期で最大3.5%に達すると見ている。英中銀予測を受けアナリストは今年末までにインフレ