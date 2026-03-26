声優の内田雄馬さんを起用したカップ入りかちわり氷「アイスボックス」のWEB商品紹介動画「僕、グレフル氷のアイスボックス篇」と、WEBCM「今日暑すぎんだろ篇」が、去る3月18日（水）に公開されました。■「僕、グレフル氷のアイスボックス篇」「アイスボックス」の様々な楽しみ方や魅力を改めて紹介する動画では、「アイスボックス」の声として、人気声優で「アイスボックス」ラバーでもある内田雄馬さんがナレーションを担当。