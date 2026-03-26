俳優の長澤まさみが、27日発売のファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』5月号の表紙に初登場する。ミラノで撮影されたビジュアルとともに、「プラダ」の最新コレクションをまとった姿を披露している。【写真】長澤まさみがミラノで表現する「プラダ」の最新コレクション本号では、身体的な開放やスタイルの再構築に焦点を当てたプラダの最新コレクションを特集。時代に寄り添う革新的な精神と、長澤まさみの感性が静