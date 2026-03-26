高校2年生らが来年4月から使う教科書を対象にした文部科学省の検定が行われました。その中身を見ると、デジタル化が進んだ令和らしい要素や、生徒の興味を引くための様々な工夫が散りばめられていました。新しい教科書はどう変わったのでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「令和の教科書どう進化？」をテーマに解説します。■文科省の基準に合致？…教科書検定山崎誠アナウンサー「来年の春から使われる教科書の検定