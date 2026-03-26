3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」3位決定戦が行われ、アルバルク東京は琉球ゴールデンキングスと対戦。最終局面で琉球に得点を許し76－77で惜敗した。 「うーん、現時点の自分たちの（Bリーグでの）順位もありますし、勝ちきれなかったのは本当に残念だなっていうふうに思います」と、試合後のインタビューでA東京の小酒部泰暉