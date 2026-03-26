イノテックがカイ気配のまま上昇している。同社は２５日の取引終了後、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表した。今期の最終利益予想について従来の見通しから１９億円増額して４０億円（前期比３．３倍）に上方修正した。固定資産の売却益を計上する。これに伴い、これまで普通配当で４０円と計画していた期末配当予想について、特別配当５０円を加えて９０円に見直しており、好感された。年間配当予想は特別配当を含めて