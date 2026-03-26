フライトソリューションズは４日続伸している。２５日の取引終了後、マルチ決済装置の新モデル「ＩｎｃｒｅｄｉｓｔＰｒｅｍｉｕｍ３」の大口受注を獲得したと発表しており、好感した買いが入っている。旧モデルを導入している取引先からの受注で、受注金額は２５年３月期売上高（３０億６３００万円）の１０％以上。２６年１１月から２７年１月の納入を予定していることから、２６年３月期業績への影響はないとしてい