クレオは３日続伸している。２５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１億４０００万円から１１億８０００万円（前期比４．４％増）へ、純利益を７億４０００万円から８億１０００万円（同１６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５２円から５５円（前期実績は５１円）へ引き上げた。増益幅の拡大見通しと株主還元姿勢を好感した買いが入っている。 サポートサー